Рубль стабилизировался, но по-прежнему под давлением - Sberbank CIB

Курс рубля во вторник должен удержаться вблизи отметки 73,5 руб. за доллар, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Впрочем, они полагают, что эта стабилизация может оказаться временной. В случае усиления геополитических рисков, дальнейшего обострения отношений США с Китаем и резкого ослабления турецкой лиры рубль на этой неделе может протестировать уровень 75 за доллар.

Котировки Брент во вторник утром колеблются между $44,9 и $45,2/барр. Рынок нефти ждет ежемесячного отчета Управления энергетической информации США (EIA) и данных Американского института нефти по запасам углеводородов. Если отчет EIA будет неблагоприятным, нефтяные котировки могут отступить до $44,4-44,7/барр., полагают аналитики Sberbank CIB. В противном случае, если цена Брент преодолеет рубеж $45,2/барр., то может закрепиться в пределах $45,5-46,1/барр.

Также аналитики Sberbank CIB прогнозируют, что во вторник доходность рублевых облигаций будет колебаться возле текущих уровней. Рынок ОФЗ по-прежнему малоактивен: в понедельник обороты составили всего 2,3 млрд руб., доходности бумаг практически не изменились.