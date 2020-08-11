Актуальный диапазон на вторник - 44-46 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

Актуальный диапазон на вторник - 44-46 долл./барр. Brent, отмечается в комментарии Промсвязьбанка.

"Цены на нефть Brent продолжают плавно подрастать, пытаясь закрепиться выше 45 долл./барр. Оптимизм связан с улучшившимся сантиментом на рынке в надежде на согласование очередного пакета помощи США. Число зараженных коронавирусом в мире снижается 3 день подряд, в США также налицо улучшение ситуации. Мы полагаем, что на таком сантименте, а также на растущих инфляционных ожиданиях по доллару цены на нефть попытаются расти и дальше, но умеренными темпами. Актуальным диапазоном на сегодня считаем 44-46 долл./барр.", - пишут аналитики банка.