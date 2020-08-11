Sova Capital снизила оценку GDR Global Ports на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с $3,8 до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,31 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,12 за штуку.