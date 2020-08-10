Альфа-банк снизил оценку акций Evraz на 25%, сохранив рекомендацию "выше рынка"

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Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 6,5 до 4,9 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"Мы пересмотрели модель оценки Evraz по итогам публикации финансовых результатов за первое полугодие 2020 года по МСФО с учетом обновленного прогноза цен на сталь и прогноза по капвложениям. Мы ожидаем, что по итогам года EBITDA компании снизится на фоне снижения цен на сталь и спада на рынке угля и ванадия. Тем не менее, долгосрочные фундаментальные показатели компании по-прежнему не вызывают у нас никаких сомнений. На долю Evraz приходится 46% и 68% производства железнодорожного проката на рынках Северной Америки и России; компания удерживает лидирующую позицию в сегменте строительного проката на российском рынке. Высокий уровень вертикальной интеграции поддерживает привлекательный уровень себестоимости (себестоимость слябов составила $210 за тонну в первом полугодии 2020 года), предоставляя достаточно возможностей для маневра на экспортных рынках. Evraz по-прежнему стремится максимизировать доход своих акционеров, выплачивая щедрые дивиденды", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 3,91 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,1 фунта стерлингов за штуку.