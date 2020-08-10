Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Ros Agro на 20%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $10,6 до $12,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация (покупать) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $13,03 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,7 за штуку.