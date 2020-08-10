Доля нерезидентов в акционах ОФЗ повысилась - "ВТБ Капитал"

Доля нерезидентов в акционах ОФЗ повысилась: по данным Национального расчетного депозитария, в четверг–пятницу позиции иностранных инвесторов в 10-летнем ОФЗ-26228 (YTM 5,93%) увеличились на 10,8 млрд руб., говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Доля нерезидентов в общем объеме размещения оказалась выше среднего, составив 33%, - отмечают аналитики банка. - Что интересно, судя по данным НРД, еще 7 млрд руб. выпуска ОФЗ-26228 иностранные инвесторы купили на вторичном рынке (в понедельник–вторник), в результате чего недельный приток инвестиций в эту бумагу достиг 17,8 млрд руб. В целом за неделю позиции нерезидентов в ОФЗ повысились на 15,6 млрд руб., что является крупнейшим недельным притоком за период с недели, завершившейся 10 июля. Доля иностранных инвесторов на российском локальном рынке долга выросла на 0,1 пп, до 29.1%. Помимо ОФЗ-26228, нерезиденты заметно нарастили позиции в выпусках с погашением в 2027 г. (приток в 7 -летние ОФЗ-26232/26207 составил 5 млрд руб.), в то время как позиции в 6-летнем ОФЗ-26226 сократились на 5,4 млрд руб.".