Julius Baer продолжает рассчитывать на более высокие темпы структурного роста в США, чем в Европе

Публикуемые в рамках сезона отчетности данные по прибыли продолжают опережать прогнозы благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению экономики, которое началось уже в июне, говорится в комментарии Julius Baer. Пересмотр прибылей стал положительным впервые за два года. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг ожидает, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, и подчеркивает, что положительный пересмотр прибылей исторически оказывал поддержку фондовому рынку.

"Прибыль за второй квартал по-прежнему значительно опережает слабые рыночные ожидания как в Европе, так и в США. В США 89% компаний из списка S&P 500 опубликовали результаты за второй квартал, а доля компаний, чья прибыль оказалась выше консенсус-прогнозов, не изменилась и составляет 84%, что близко к исторически высоким уровням, - отмечает Патрик Ланг. - Пока что прибыль превышает ожидания рынка на 19% (в среднем за пять лет: + 4,7%), а консенсус-прогноз роста прибыли сейчас составляет -33% (против -44% в начале сезона отчетности). Самое главное, что прогнозы самих компаний с мая значительно улучшились. Количество компаний, публикующих прогнозы, сильно выросло, а процент компаний с негативными прогнозами составляет около 25%, что также близко к историческим минимумам. На этом фоне пересмотр прибыли впервые за два года снова стал положительным. В Европе 65% компаний из списка Stoxx 600 опубликовали результаты за второй квартал, при этом 62% компаний превзошли ожидания по прибыли. Прибыль оказалась на 20% выше ожиданий рынка, что также намного превышает исторические средние показатели и близко к рекордным уровням".

Рост прибыли в Европе продолжает опережать индекс S&P 500 (-22% в Европе против -28% в США) впервые за более чем четыре года. На наш взгляд, это в основном связано с тем, что Азия, Европа и США находятся на разных стадиях цикла пандемии. Однако эксперт Julius Baer отметил, что рост продаж в США по-прежнему значительно опережает темпы роста продаж в Европе (-10% в США против -28% в Европе). В дальнейшем Патрик Ланг по-прежнему ожидает более высокие темпы структурного роста в США, чем в Европе.