BCS GM убрал из списка фаворитов Mail.ru и ЛУКОЙЛ, заменив их на Яндекс и НЛМК

BCS Global Markets (BCS GM) включил в список фаворитов "Яндекс" (MOEX: YNDX) и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), убрав из него Mail.ru Group (MOEX: MAIL) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Ожидаемое включение "Яндекса" в индекс MSCI Russia в августе оказывает поддержку котировкам акций этой компании. НЛМК может выиграть за счет ожидаемого восстановления экспортных цен. "ЛУКОЙЛ" исключен из списка фаворитов из-за отсутствия катализаторов. Мы вывели Mail.ru из списка фаворитов, поскольку не видим потенциала роста в краткосрочной перспективе, при этом на горизонте 12 месяцев мы сохраняем позитивный взгляд", - пишут аналитики.

Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), Сбербанк (MOEX: SBER), "Детский мир" (MOEX: DSKY), "Яндекс" и НЛМК.

В то же время к аутсайдерам эксперты BCS GM добавили VEON и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), при этом убрали из них акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

"Добавили к аутсайдерам VEON после сообщения от компании о том, что дивиденды за 2020 год, вероятно, выплачиваться не будут. Кроме того, включили в этот список ММК, так как ждем давления на котировки бумаг этой компании из-за роста цен на ЖРС, учитывая низкий уровень ее самообеспеченности этим видом сырья. Убрали из аутсайдеров "АЛРОСА" в свете ожиданий закупок от Гохрана. Слабые результаты за II квартал 2020 года по большей части уже в цене", - говорится в обзоре.

В число аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ (MOEX: VTBR), "Магнит" (MOEX: MGNT), VEON и ММК.

"Мы сохраняем нейтральный краткосрочной взгляд на российский рынок - индексы PMI за июль, опубликованные на прошлой неделе, отразили очень сильное восстановление активности в большинстве крупнейших экономик, однако пандемия COVID-19 по-прежнему представляет угрозу", - считают эксперты BCS GM.