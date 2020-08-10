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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар теряет привлекательность - BCS Global Markets
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10 августа 2020 года 14:56
Доллар теряет привлекательность - BCS Global Markets
Доллар постепенно теряет привлекательность в качестве традиционного средства хеджирования рисков, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Ралли на рынках – в основном следствие слабости доллара США, - полагает эксперт компании Владимир Тихомиров. - С фундаментальной точки зрения значительных позитивных сдвигов в экономиках пока не происходит: заболеваемость коронавирусом в мире растет, компании продолжают сокращать персонал, бюджетные дефициты расширяются, а трения в сферах торговли и геополитики обостряются. Но, несмотря на это, рынки продолжают уверенно расти. Отчасти оптимизм инвесторов поддержали неплохие макроданные, включая июльский рост индексов PMI в сфере услуг, отчасти – заметное улучшение динамики ряда экономик в июле. Но все же главная причина – это слабость доллара США, что объясняется растущей тревогой инвесторов относительно состояния американской экономики в условиях продолжающейся пандемии и обострения предвыборной борьбы в США. Американская валюта также слабеет на ожиданиях новых крупных денежных вливаний или от администрации США, или от ФРС. В итоге доллар постепенно теряет привлекательность в качестве традиционного средства хеджирования рисков".
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10 августа 2020 года 19:00
Публикуемые в рамках сезона отчетности данные по прибыли продолжают опережать прогнозы благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению экономики, которое началось уже в июне, говорится в комментарии Julius Baer. Пересмотр прибылей стал положительным впервые за два года. Руководитель... читать дальше
.10 августа 2020 года 17:24
Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель - КИТ Финанс Брокер
Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель, на динамику рынка нефти окажут влияние переговоры США и Китая, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер. "Рынок нефти позитивно начал текущую неделю на фоне роста мировых фондовых площадок... читать дальше
.10 августа 2020 года 17:07
Уход от доллара поднял цену золота до рекорда, и в среднесрочной перспективе нейтральным уровнем цены желтого металла является диапазон в $1 900-1 950/т.у., говорится в обзоре BCS Global Markets. "Слабый доллар поддержал спрос на многие сырьевые товары. В условиях, когда из-за пандемии,... читать дальше
.10 августа 2020 года 14:40
Слабость доллара - временное явление и поэтому в течение ближайшего месяца-двух не исключается коррекция в нефтяных ценах до $40/барр. и ниже, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Мы ожидали, что в августе цены на нефть могут скорректироваться вниз, т.к. их текущие уровни, по нашему мнению,... читать дальше
.10 августа 2020 года 12:40
Аналитики инвесткомпаний и банков немного повысили свои ожидания по цене нефти на оставшиеся два квартала года на фоне более быстрого восстановления спроса. Однако для возвращения на докризисные уровни цен на нефть в $60/барр. рынку может понадобиться как минимум еще год, свидетельствуют данные... читать дальше
.10 августа 2020 года 12:19
Рубль в понедельник может отступить до 74 за доллар, его ослабление в целом соответствует динамике других валют развивающихся рынков, на которые оказывают давление рост напряженности в отношениях США и Китая, тенденция к укреплению доллара, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе,... читать дальше
.10 августа 2020 года 10:55
Brent в понедельник удержится в диапазоне 44-46 долл./барр., отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent удерживаются около 45 долл./барр. на комментариях Saudi Aramco о восстанавливающемся спросе на сырье азиатских стран и планах Ирака сократить добычу нефти на 400... читать дальше
.10 августа 2020 года 10:41
Аналитики ITI Capital полагают, что спрос на акции производственных компаний сохранится, отмечая при этом, что S&P 500 и Nasdaq прибавили за неделю около 2,5%, а Dow прибавил 3,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Повышению цен на нефть способствует оптимизм Саудовской Аравии в... читать дальше
.10 августа 2020 года 09:51
Фондовые рынки АТР в основном повышаются на ожиданиях торговых переговоров между США и КНР. Нефть дорожает в понедельник, Brent на уровне $44,89 за баррель. читать дальше
.10 августа 2020 года 09:19
Вероятность коррекционного снижения на биржах США растет с каждым днем, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. "Усилившееся давление Белого дома на Пекин, в рамках которого, помимо истории с TikTok, Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от... читать дальше
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