Уход от доллара поднял цену золота до рекорда - BCS Global Markets

Уход от доллара поднял цену золота до рекорда, и в среднесрочной перспективе нейтральным уровнем цены желтого металла является диапазон в $1 900-1 950/т.у., говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Слабый доллар поддержал спрос на многие сырьевые товары. В условиях, когда из-за пандемии, торговых войн и геополитики желание инвесторов хеджировать риски остается сильным, такая ситуация приводит к устойчивому росту спроса на золото. На прошедшей неделе цена на золото преодолела уровень в $2000/т.у., поставив новый исторический рекорд. На закрытие торгов 7 августа золото в Лондоне стоило $2 036/т.у. против $1 976/т.у. неделей ранее. Мы продолжаем считать, что в среднесрочной перспективе нейтральным уровнем цены золота является диапазон в $1 900-1 950/т.у.; при этом на краткосрочном горизонте ралли в цене может продолжиться – это главным образом зависит от динамики доллара и итогов политических баталий в США", - отмечает аналитик BCS GM Владимир Тихомиров.