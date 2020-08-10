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10 августа 2020 года 14:04
Котировки акций ВТБ в ближайшее время останутся под давлением - "Атон"
Банк ВТБ представил ожидаемо слабые результаты 2К/1П20 ПО МСФО, вызванные резким скачком стоимости риска, и аналитики "Атона" ожидают, что акции ВТБ в ближайшее время останутся под давлением, поскольку рекомендованный размер дивидендов за 2019г может разочаровать инвесторов, говорится в обзоре инвесткомпании. "Тем не менее, доходы банка от основной деятельности продолжают расти, а рост кредитного портфеля ускоряется. Эти тенденции начнут положительно отражаться на чистом финансовом результате банка, как только ситуация в экономике начнет улучшаться, а отчисления в резервы вернутся к докризисным уровням", - указывают эксперты "Атона". Чистая прибыль ВТБ за 2К20 упала на 93% г/г до 2.1 млрд руб. (ROE на уровне 0.5%), что ниже консенсус-оценки Интерфакса (-78%). Банк получил высокий чистый процентный доход в размере 132 млрд руб. (+21% г/г), а чистая процентная маржа (ЧПМ) составила 3.7% (против 3.3% во 2К19). Чистый комиссионный доход снизился на 4% до 25 млрд руб. Совокупные расходы на создание резервов выросли в 2.3 раза до 69 млрд руб., что подразумевает стоимость риска на уровне 1.7%. Прочие расходы выросли в 10 раз до 30 млрд руб. за счет переоценки непрофильных активов и эффекта курсовых разниц. Чистая прибыль за 1П20 снизилась на 45% до 41.9 млрд руб. Чистый процентный доход составил 252 млрд руб. (+18% г/г), а чистый комиссионный доход - 53 млрд рублей (+18%). Портфель кредитов физлицам в 1П20 увеличился на 7.0%, юридическим лицам - на 3.1%. Банк улучшил прогноз на 2020 по сегментам розничных кредитов (ожидается рост выше среднего по рынку уровня +6%) и корпоративных кредитов (до среднего по рынку уровня +4%), но отложил прогноз по стоимости риска и чистой прибыли на этот год до получения результатов 3К20 по МСФО. Наблюдательный совет банка будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2019 10% от чистой прибыли по МСФО вместо 50%.
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10 августа 2020 года 19:00
Публикуемые в рамках сезона отчетности данные по прибыли продолжают опережать прогнозы благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению экономики, которое началось уже в июне, говорится в комментарии Julius Baer. Пересмотр прибылей стал положительным впервые за два года. Руководитель... читать дальше
.10 августа 2020 года 17:24
Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель - КИТ Финанс Брокер
Цены на нефть на текущей неделе, скорее всего, будут консолидироваться возле отметки в $45 за баррель, на динамику рынка нефти окажут влияние переговоры США и Китая, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер. "Рынок нефти позитивно начал текущую неделю на фоне роста мировых фондовых площадок... читать дальше
.10 августа 2020 года 17:07
Уход от доллара поднял цену золота до рекорда, и в среднесрочной перспективе нейтральным уровнем цены желтого металла является диапазон в $1 900-1 950/т.у., говорится в обзоре BCS Global Markets. "Слабый доллар поддержал спрос на многие сырьевые товары. В условиях, когда из-за пандемии,... читать дальше
.10 августа 2020 года 14:40
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.10 августа 2020 года 12:40
Аналитики инвесткомпаний и банков немного повысили свои ожидания по цене нефти на оставшиеся два квартала года на фоне более быстрого восстановления спроса. Однако для возвращения на докризисные уровни цен на нефть в $60/барр. рынку может понадобиться как минимум еще год, свидетельствуют данные... читать дальше
.10 августа 2020 года 12:19
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.10 августа 2020 года 10:55
Brent в понедельник удержится в диапазоне 44-46 долл./барр., отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent удерживаются около 45 долл./барр. на комментариях Saudi Aramco о восстанавливающемся спросе на сырье азиатских стран и планах Ирака сократить добычу нефти на 400... читать дальше
.10 августа 2020 года 10:41
Аналитики ITI Capital полагают, что спрос на акции производственных компаний сохранится, отмечая при этом, что S&P 500 и Nasdaq прибавили за неделю около 2,5%, а Dow прибавил 3,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Повышению цен на нефть способствует оптимизм Саудовской Аравии в... читать дальше
.10 августа 2020 года 09:51
Фондовые рынки АТР в основном повышаются на ожиданиях торговых переговоров между США и КНР. Нефть дорожает в понедельник, Brent на уровне $44,89 за баррель. читать дальше
.10 августа 2020 года 09:19
Вероятность коррекционного снижения на биржах США растет с каждым днем, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. "Усилившееся давление Белого дома на Пекин, в рамках которого, помимо истории с TikTok, Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от... читать дальше
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