Альфа-банк снизил оценку акций Evraz на 25%, сохранив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 6,5 до 4,9 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 3,91 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,1 фунта стерлингов за штуку.