Российские евробонды уже не выглядят столь дорогими, как это казалось в мае - "Уралсиб"

Российские суверенные евробонды по итогам недели продемонстрировали лучшую динамику, чем аналоги с ЕМ, но дисконты к ним уже невелики, причем евробонды РФ уже не выглядят столь дорогими, как это казалось в мае, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Настроения мировых инвесторов в последний торговый день прошедшей недели несколько ухудшились, - напоминают эксперты корпорации Ирина Лебедева и Надежда Боженко. - Единого тренда как в суверенных выпусках ЕМ, так и, в частности, в российских евробондах, не наблюдалось. Кроме того, нефтяные котировки продолжили снижаться. В ощутимом плюсе закрылись лишь выпуски Турции, доходности которых упали в среднем на 20 б.п. Следом за ними оказались евробонды Бразилии – минус 4 б.п. в доходности. На российской кривой ряд коротких и длинных выпусков прибавили в цене порядка 0,2–0,4 п.п. Исключением стал лишь самый длинный RUSSIA’47 (YTM 2,99%), котировки которого просели на 1,2 п.п. По всей видимости, часть инвесторов решила зафиксировать прибыль, поскольку выпуск в начале недели заметно опережал соседние выпуски на кривой".

Российская кривая доходности в целом по итогам последней недели опустилась на 20– 30 б.п., незначительно опередив по этому показателю аналоги с ЕМ, констатируют Лебедева и Боженко. При этом российские бумаги уже не выглядят на их фоне столь дорогими, как это казалось в мае – начале июня. Дисконт к мексиканским евробондам сократился уже до 45– 65 б.п., тогда как премия RUSSIA’29 (YTM 2,23%) относительно INDON’30 (YTM 2,06%) достигла 20 б.п. "В связи с этим в краткосрочной перспективе можно ожидать, что российские евробонды будут показывать динамику, схожую с динамикой ближайших аналогов. Понедельник российские бумаги, скорее всего, начнут день на уровнях закрытия пятницы", - полагают аналитики "Уралсиба".