Корпоративные российские евробонды могут показать хорошую динамику - "ФИНАМ"

Корпоративные российские евробонды могут показать хорошую динамику, отмечается в комментарии руководителя аналитического отдела "ФИНАМа" Алексея Ковалева.

По мнению эксперта, на прошлой неделе на российском суверенном евробондовом рынке случилось настоящее ралли. Доходности бумаг переписали исторические минимумы, максимальная доходность на кривой упала до 3,0%. За исключением Турции, подъем происходил и на всех крупных ЕМ. Результатом текущего спурта стало то, что индекс Bloomberg Barclays EM USD, отслеживающий номинированный в долларах долг развивающихся стран, вышел на свои "доковидные" уровни. В корпоративном сегменте на ралли в суверенных выпусках пока по большому счету успели прореагировать только дальние бумаги "Газпрома".

"Корпоративный сегмент традиционно медленнее раскачивается, и мы ждем от корпоративных российских евробондов хорошей динамики для нормализации спредов к суверенной кривой", - заключает Ковалев.