Уровнем поддержки для акций ВТБ станет отметка 0,034 руб. - "Фридом Финанс"

Уровнем поддержки для акций ВТБ станет отметка 0,034 руб., говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Несмотря на снижение основных показателей, банк, по мнению эксперта, недооценен к аналогам и собственному капиталу (0,3 Р/В без учета неголосующих акций) при отсутствии системных рисков его утраты и гарантиях поддержки со стороны контролирующего акционера. По итогам года прибыль ВТБ составит не менее 70 млрд руб. Достижение целевых показателей 2022 года по прибыли и размеру дивиденда возможно, но во многом будет зависеть от внешних факторов.

"Котировки ВТБ ускорили снижение после публикации результатов за квартал, хотя, на наш взгляд, нельзя сказать, что именно отчетность стала негативным драйвером. Ухудшение результатов ожидалось, но их прогнозирование было сопряжено с высокой степенью неопределенности. Акции ВТБ начали снижение несколько дней назад на новости о сокращении доли дивидендов в прибыли до 10% (при этом планы по начислениям на обыкновенные акции пока неясны). Сегодня отрицательную динамику демонстрирует большинство ликвидных бумаг", - отмечает Ващенко.

Прибыль группы сократилась до 4,1 млрд руб. при консенсусе 7 млрд. Это стало следствием увеличения резервов под обесценение на 127% кв/кв, до 68 млрд руб. Фактически половина всех ЧПД была направлена резервы ( Для сравнения, у Сбербанка на эти цели была выделена только треть чистых процентных доходов).

По мнению аналитика "Фридом Финанс", последствия кризиса, пришедшегося на отчетный период, не были критическими для банка. Его активы сократились на 1,5% за квартал, но увеличились на 5,4% за полугодие. Объем кредитов повысился на 4,2% г/г. Обращает на себя внимание эксперта и устойчивость комиссионных доходов: они почти не изменились в поквартальном сопоставлении. Инвесторы сейчас смотрят на перспективы банковского сектора более консервативно, чем год-два назад. Снижение ключевой ставки напрямую влияет на доходность депозитов, и их объем постепенно снижается. Средства физлиц во втором квартале сократились на 2,6%.

"Риска масштабного вывода клиентами банка своих средств со счетов нет, но и приток вкладов до конца года обещает быть очень слабым, если не нулевым, - полагает Ващенко. - Наиболее вероятен отток темпом 1,5-2,5% в квартал. Процентные доходы также будут подвержены рискам снижения ЧПМ и потерь на фоне кризиса. Поэтому банки фокусируются на других сегментах, которые обеспечивают генерацию комиссионного дохода, и с этим пока все в порядке. Без развития экосистем, консолидирующих различные сервисы, развитие невозможно. Можно ожидать роста инвестиций в собственные и сторонние проекты в сфере В2В и В2С для конкуренции с такими игроками, как Яндекс, Tинькофф Банк и другие".