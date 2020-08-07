Индекс Мосбиржи завершит торги пятницы в диапазоне 2970-3000 п. - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи завершит торги пятницы в диапазоне 2970-3000 п., таким образом, его отклонение по итогам дня едва ли превысит 0,3-0,7%, отмечается в комментарии старшего риск-менеджера "Алго Капитала" Виталия Манжоса.

"Сейчас рублевый индекс Мосбиржи нашел временную поддержку на подступах к уровню 2970 п., - отмечает эксперт. - С технической точки зрения мы наблюдаем в нем сдержанный коррекционный откат после довольно масштабной волны повышения, начавшейся еще в прошлую пятницу. Кроме того, временный разворот вниз выглядит вполне логичным после вчерашней неудачной попытки пробоя психологически значимого уровня 3000 п. Однако это пока не значит, что индекс Мосбиржи быстро и сильно просядет от текущего уровня. Смешанное состояние внешнего фона и относительно высокие цены не нефть пока этому не способствуют".

Состояние новостного фона под конец недели пока выглядит, по мнению Манжоса, смешанным. Негатив от продолжающихся трений между США и Китаем по целому ряду направлений сглаживается ожиданиями новых стимулирующих мер в Соединенных штатах. В частности, президент Трамп уже анонсировал возможное подписание указа о продлении надбавок к пособиям по безработице и о послаблениях в части налогов на заработную плату.

Сильным разнонаправленным отклонением от рынка сегодня отличаются акции золотодобывающих предприятий: Полюс (PLZL RM, -2.47%), Petropavlovsk PLC (POGR RM, -2.70%), Селигдар-ао (SELG RM, +11.59%), Селигдар-ап (SELGP RM, +5.48%), Лензолото-ао (LNZL RM, -2.08%), Лензолото-ап (LNZLP RM, -2.58%). Повышенная торговая активность в указанных бумагах связана, по мнению аналитика, с рекордно высокими ценами на золото.

Также эксперт "Алго Капитала" отмечает, что в акциях ВТБ (VTBR RM, -2.17%) продолжаются активные распродажи на фоне новостей по поводу сокращения объема дивидендных выплат за 2019 год до 10% от чистой прибыли по МСФО. Дополнительным негативом для них послужила публикация слабой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль банка сократилась на 45.4% по итогам 1 полугодия и на 93.1% по итогам 2 квартала в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. Основной причиной этого стали расходы на создание резервов.

Заметным событием во втором эшелоне стал ожидаемо глубокий дивидендный гэп в акциях Телеграф (CNTL RM, -33.68%), Телеграф-п (CNTLP RM, -35.38%). В пятницу они вернулись к уровням середины июня, когда еще не было известно решение по поводу щедрых годовых выплат акционерам "Центрального телеграфа".

"Публикация неожиданно сильных июльских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США, заметно подбросила локальный рынок акций вверх. Индекс Мосбиржи сумел существенно сократить свою внутридневную просадку. Однако необходимо учитывать, что в свете ожиданий новых стимулирующих мер в США отсроченная реакция инвесторов и спекулянтов на свежую статистику может носить парадоксальный характер. В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2970-3000 п. Таким образом, его отклонение по итогам дня едва ли превысит 0,3-0,7%", - резюмирует Манжос.