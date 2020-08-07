Опережающие ожидания макро-показатели и надежды на дальнейшее стимулирование поддержали рост рисковых активов - Julius Baer

Тема V-образного восстановления вызывала самые горячие споры среди экономистов в первой половине 2020 года, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Кристиан Гаттикер. Теперь, когда публикуются данные за периоды после отмены мер изоляции, мировая экономика продолжает удивлять уверенным ростом. По мнению аналитика, это не означает, что с экономикой все в порядке - скорее, речь идет о том, что на данный момент все не так плохо, как ожидалось.

"Рынки на этой неделе внимательно следили за ведущими индикаторами, включая индексы PMI, - напоминает эксперт Julius Baer. - Не все, но многие из них указали на более сильное восстановление в ближайшие месяцы. В то же время Конгресс США приблизился к завершающему этапу одобрения нового пакета мер по стимулированию экономики, что помогло еще больше поднять экономические настроения. Опять же, никто пока что не ожидает взрывного роста, а лишь гораздо меньшую вероятность глобальной депрессии. Это отражено в корпоративном пространстве, где большинство отчетов также было о том, что "могло быть и хуже"".

По мнению Гаттикера, обеспокоенность финансовых рынков может быть выведена из рынка золота и казначейства США: "При рекордно высокой цене на золото и рекордно низкой доходности по казначейским облигациям США будущее выглядит далеким от какого бы то ни было безоблачного сценария. Скорее, это похоже на скептицизм, который на каком-то этапе может быть побежден с помощью еще более сильных макроэкономических показателей".