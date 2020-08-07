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07 августа 2020 года 14:22
Райффайзенбанк не считает привлекательными для покупки бонды VEON
Бонды VEON не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Кредитные спреды на рынке евробондов остаются расширенными: по выпускам VEON на 50-60 б.п. шире, чем еще в начале года, однако в абсолютном выражении доходности уже вернулись к уровням начала года (из-за существенного снижения доходностей UST). Бумаги VEON, по нашему мнению, не представляют интерес для покупки, лучшей им альтернативой являются суверенные бонды РФ. Также в сегменте более рисковых бумаг (эмитентов с повышенной долговой нагрузкой) мы по-прежнему рекомендуем бонды POGLN 22 в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке золота", - отмечают аналитики банка Сергей Либин и Денис Порывай.
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07 августа 2020 года 16:48
"ФИНАМ" ожидает от FinExGold ETF дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе, хотя с начала года инструмент обогатил инвесторов уже на 56,9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Золото традиционно востребовано инвесторами в периоды геополитической напряженности, и недавняя эскалация... читать дальше
.07 августа 2020 года 15:26
Опережающие ожидания макро-показатели и надежды на дальнейшее стимулирование поддержали рост рисковых активов - Julius Baer
Тема V-образного восстановления вызывала самые горячие споры среди экономистов в первой половине 2020 года, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Кристиан Гаттикер. Теперь, когда публикуются данные за периоды после отмены мер изоляции, мировая экономика продолжает удивлять уверенным... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:56
Именно политические события, а не денежно-кредитная политика Банка Англии, вызовут дальнейшее ослабление фунта стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Как и предполагали рынки, Банк Англии завершил августовское заседание в четверг, оставив неизменными... читать дальше
.07 августа 2020 года 11:58
Утром в пятницу рубль просел на 0,4% из-за неблагоприятного внешнего фона и, вероятно, в течение дня достигнет 74 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что в настоящий момент ситуация на валютном рынке Турции снова стала... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:51
Занятость в США за июль остается в центре внимания инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital. "Ралли на мировых рынках было обусловлено данными по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось с поправкой на сезонность на 249 тыс., до 1,2 млн за неделю по 1... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:32
Попытки инвесторов зафиксировать прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр. - Промсвязьбанк
Попытки инвесторов зафиксировать в пятницу прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Импульс к росту нефтяных котировок вчера ослаб - стоимость нефти марки Brent... читать дальше
.07 августа 2020 года 09:49
Фондовый рынок США вырос на фоне надежд на новые экономические стимулы. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу за исключением Южной Кореи. Нефть дешевеет после снижения накануне, но ее недельный рост может составить более 4%, Brent - $44,91 за баррель. читать дальше
.06 августа 2020 года 17:25
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $ 75, что эквивалентно 15,2%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Компании в настоящее время переживает непростой... читать дальше
.06 августа 2020 года 16:02
После того, как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в фокус гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика БКС Виталия Громадина. Поэтому эксперты инвесткомпании... читать дальше
.06 августа 2020 года 13:21
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Торгующийся на Московской бирже индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку,... читать дальше
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