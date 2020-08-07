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07 августа 2020 года 13:55
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго"
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго", отмечая, что при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Мосэнерго" ожидаемо отчиталась о спаде показателей прибыли в 1-м полугодии на фоне снижения спроса на электричество и тепло вследствие теплой зимы и карантина, отмечает Малых. Прибыль акционеров сократилась на 48% г/г, EBITDA - на 21%. Реализация электроэнергии снизилась на 13,5% г/г, тепла – на 6,6%. Выручка составила 93 млрд руб., что на 10,5% ниже прошлого года. Результаты были также обусловлены неблагоприятной динамикой спотовых цен (-9,4% г/г). Из хорошего эксперт отметила, что продажи рентабельной мощности повысились на 2,3% за счет вступления двух объектов ДПМ в период повышенных выплат. "Кризис затронул операторов ТЭС в большей степени, чем остальную отрасль, но результаты можно считать приемлемыми с учетом проблем 1-го полугодия, - считает аналитик "ФИНАМа". - Во втором полугодии поддержку окажут восстановление энергопотребления, рост спотовых цен и увеличение загрузки ТЭС. По итогам года прогнозируется прибыль около 9,5 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодним результатом, когда компания отразила обесценение основных средств на сумму почти 9 млрд руб. Подобные списания сложно спрогнозировать, но при прогнозном объеме прибыли 9,5 млрд руб. компания может выплатить дивиденд 12 коп. на акцию, что сейчас означает доходность 5,6%. Финансовый отчет и ожидания соответствуют нашей рекомендации "держать"".
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.06 августа 2020 года 13:21
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