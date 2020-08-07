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07 августа 2020 года 11:58
Внешний фон ослабляет рубль - Sberbank CIB
Утром в пятницу рубль просел на 0,4% из-за неблагоприятного внешнего фона и, вероятно, в течение дня достигнет 74 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что в настоящий момент ситуация на валютном рынке Турции снова стала важным фактором для российской валюты, - отмечают аналитики банка. - Интересно, что аналогичная ситуация наблюдалась и в августе 2018 года, спровоцировав существенное давление на валюты развивающихся рынков. При этом против рубля будет играть настороженность инвесторов ввиду геополитических рисков перед выходными". Сильным уровнем поддержки для котировок Брент, судя по всему, является отметка $44,9/барр. По оценкам Sberbank CIB, если в пятницу цены пробьют этот уровень, они могут опуститься до $44,4/барр. В пятницу в США выйдут июльские данные по рынку труда – аналитики Sberbank CIB полагают, что они будут хуже, чем ожидалось, и повлияют на восприятие рискованных активов. Впрочем, если республиканцы и демократы в Конгрессе США успеют договориться по пакету стимулирования экономики, котировки Брент могут подняться до $45,6/барр. с перспективой роста до $46,1/барр. Доходность рублевых облигаций на фоне умеренного ослабления рубля в пятницу, по мнению аналитиков Sberbank CIB, не должна существенно измениться. Накануне доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ повысилась на 2-5 б. п.
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07 августа 2020 года 16:48
"ФИНАМ" ожидает от FinExGold ETF дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе, хотя с начала года инструмент обогатил инвесторов уже на 56,9%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Золото традиционно востребовано инвесторами в периоды геополитической напряженности, и недавняя эскалация... читать дальше
.07 августа 2020 года 15:26
Опережающие ожидания макро-показатели и надежды на дальнейшее стимулирование поддержали рост рисковых активов - Julius Baer
Тема V-образного восстановления вызывала самые горячие споры среди экономистов в первой половине 2020 года, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Кристиан Гаттикер. Теперь, когда публикуются данные за периоды после отмены мер изоляции, мировая экономика продолжает удивлять уверенным... читать дальше
.07 августа 2020 года 14:56
Именно политические события, а не денежно-кредитная политика Банка Англии, вызовут дальнейшее ослабление фунта стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Julius Baer. "Как и предполагали рынки, Банк Англии завершил августовское заседание в четверг, оставив неизменными... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:51
Занятость в США за июль остается в центре внимания инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital. "Ралли на мировых рынках было обусловлено данными по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось с поправкой на сезонность на 249 тыс., до 1,2 млн за неделю по 1... читать дальше
.07 августа 2020 года 10:32
Попытки инвесторов зафиксировать прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр. - Промсвязьбанк
Попытки инвесторов зафиксировать в пятницу прибыль могут вернуть Brent ниже отметки 45 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Импульс к росту нефтяных котировок вчера ослаб - стоимость нефти марки Brent... читать дальше
.07 августа 2020 года 09:49
Фондовый рынок США вырос на фоне надежд на новые экономические стимулы. Фондовые индексы Азии снижаются в пятницу за исключением Южной Кореи. Нефть дешевеет после снижения накануне, но ее недельный рост может составить более 4%, Brent - $44,91 за баррель. читать дальше
.06 августа 2020 года 17:25
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $ 75, что эквивалентно 15,2%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Компании в настоящее время переживает непростой... читать дальше
.06 августа 2020 года 16:02
После того, как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в фокус гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика БКС Виталия Громадина. Поэтому эксперты инвесткомпании... читать дальше
.06 августа 2020 года 13:21
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Торгующийся на Московской бирже индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку,... читать дальше
.06 августа 2020 года 12:59
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку, говорится в аналитическом материале эксперта банка Екатерины Сидоровой. По мнению аналитика, в настоящее время длинные еврооблигации Газпрома, отстававшие от суверенных... читать дальше
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