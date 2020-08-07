Российские суверенные евробонды завершат неделю в рамках бокового тренда - Уралсиб

Российские суверенные евробонды завершат столь успешную для себя неделю в рамках бокового тренда, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Несмотря на неоднозначные настроения мировых инвесторов, возобновивших покупки защитных активов, падение доходностей большинства суверенных выпусков ЕМ в четверг продолжилось, - комментируют аналитики "Уралсиба" Ирина Лебедева и Надежда Боженко. - Мы это объясняем избытком долларовой ликвидности, а также ожиданиями ее дальнейшего увеличения благодаря новым стимулам".

По мнению экспертов, российским бумагам дополнительную поддержку в последние несколько торговых дней оказывала растущая нефть. В результате в четверг евробонды РФ снова лидировали среди аналогов (наравне с еврооблигациями Мексики), снизившись в доходности на 4–9 б.п. Среднесрочные выпуски подорожали на 0,3–0,5 п.п., длинные – на 0,6–1,6 п.п., причем наибольшим спросом пользовались отстававшие накануне RUSSIA’42 (YTM 2,95%) и RUSSIA’43 (YTM 2,98%). Последние все еще торгуются выше по доходности, чем самый длинный RUSSIA’47 (YTM 2,94%), но теперь вся российская кривая опустилась ниже 3%.

Внешний фон в пятницу противоречивый, поэтому российские бумаги, вероятно, завершат столь успешную для себя неделю в рамках бокового тренда, полагают Лебедева и Боженко.