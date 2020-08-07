Занятость в США за июль в центре внимания - ITI Capital

Занятость в США за июль остается в центре внимания инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital.

"Ралли на мировых рынках было обусловлено данными по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось с поправкой на сезонность на 249 тыс., до 1,2 млн за неделю по 1 августа, что намного выше рекордных 695 тыс. до пандемии 1982 г. Показатель падает в условиях истечения срока действия выплат дополнительных пособий по безработице из-за пандемии в размере $600 в неделю. За неделю по 25 июля число людей, получающих пособия по обычным государственным программам, которые охватывают большинство работников, также сократилось, на 844 тыс., до 16,1 млн. Число заявок на эти выплаты, данные о которых выходят с недельным отставанием, упало до минимума с апреля. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за данными по заработной плате в несельскохозяйственном секторе за июль", - отмечают эксперты ITI Capital.