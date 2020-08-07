Динамика движения капитала на EM остается прежней: акции в минусе, бонды в небольшом, но стабильном плюсе - BCS GM

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Долговые рынки EM (развивающиеся рынки) продолжают получать небольшой, но стабильный приток капитала от глобальных инвесторов, тогда как в акциях по-прежнему преобладает отток. Динамика движения капитала указывает на нейтральное отношение инвесторов к EM, учитывая сравнительно низкий объем притока и оттока, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В целом EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов, отмечает эксперт.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 30 июля по 5 августа 2020 года составил $60 млн против чистого оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $90 млн (восьмая неделя оттоков) против оттока $70 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $60 млн (пятая неделя оттоков) по сравнению с оттоком $40 млн на предыдущей неделе.

"По итогам прошедшей недели фонды, инвестирующие в Россию, снова продемонстрировали отток капитала главным образом из-за вывода денег из страновых инструментов BNP Paribas и Pictet. Чистые оттоки из фондов акций GEM составили $380 млн. Инвесторы по-прежнему не проявляют большого интереса ни к российским акциям, ни к бумагам развивающихся рынков - рынок держится в основном за счет локальных игроков", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $30 млн (пятая неделя притоков) против притока $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой приток капитала (10 неделя притоков).

"Фонды облигаций GEM отчитались о получении еще $253 млн новых денег. Фонды, ориентированные на Россию, также показали положительный результат десятую неделю подряд. В отличие от акций облигации EM продолжают получать небольшой, но стабильный приток капитала от глобальных инвесторов, поскольку долговые инструменты остаются более привлекательным способом занять позицию в активах EM", - говорится в обзоре.