Динамика движения капитала на EM остается прежней: акции в минусе, бонды в небольшом, но стабильном плюсе - BCS GM

Долговые рынки EM (развивающиеся рынки) продолжают получать небольшой, но стабильный приток капитала от глобальных инвесторов, тогда как в акциях по-прежнему преобладает отток. Динамика движения капитала указывает на нейтральное отношение инвесторов к EM, учитывая сравнительно низкий объем притока и оттока, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В целом EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов, отмечает эксперт.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 30 июля по 5 августа 2020 года составил $60 млн против чистого оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.