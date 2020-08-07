Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2970-2980 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги в пятницу откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2970-2980 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После открытия с некоторым спадом индекс Мосбиржи может продолжить нисходящее движение в район 2960 п. Этому способствует наметившееся ухудшение состояния внешнего фона. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация большого блока июльских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 МСК)", - отмечает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.