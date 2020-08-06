Sberbank CIB поднял рейтинг акций Polymetal до "покупать" после переоценки сектора

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) c $19,24 до $36,07 за штуку и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" с $112 до $166, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для акций Polymetal была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать", а для GDR "Полюса" рекомендация "покупать" была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Polymetal (для GDR) - 36,1 (текущая цена - 26,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс - 166,0 (текущая цена - 125,0), рекомендация - покупать.