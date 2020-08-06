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06 августа 2020 года 18:52
Консенсус-рекомендация для ADS VEON снизилась до "держать"
Консенсус-рекомендация для американских депозитарных акций (ADS) VEON, основанная на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, понизилась с "покупать" до "держать". По данным базы "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены этих бумаг составляет $2,49 за штуку. Текущая стоимость ADS VEON составляет порядка $1,7 за штуку. Ранее в четверг 6 августа VEON опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2020 года по МСФО: консолидированная выручка телекоммуникационного холдинга составила $1,89 млрд, что на 16,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, EBITDA упала на 18,7% - до $809 млн. Результаты оказались хуже ожиданий рынка. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", выручка ожидалась на уровне $1,94 млрд, EBITDA - $824 млн.
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Компании упоминаемые в новости: VEON
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