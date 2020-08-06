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06 августа 2020 года 18:31

Ренессанс Капитал снизил рейтинг ADS VEON до "держать" и оценку на 17%

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,3 до $1,9 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $2,49 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,7 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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