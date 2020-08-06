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06 августа 2020 года 16:51
Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер - "Открытие Брокер"
Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.. "Индекс Мосбиржи к 15:15 снижался на 0,17% до 2987,64 п., а РТС корректировался на 1,01% до 1282,20 п., - констатирует эксперт. - В первой половине дня индекс Мосбиржи поднимался выше 3000 пунктов. Однако внешний фон начал ухудшаться, что заметно снизило оптимизм покупателей. Нефть распрощалась с утренним приростом и уже пытается протестировать на прочность отметку $45 за баррель Brent. Потока позитивной статистики нет, а риторика в США указывает на дальнейшую конфронтацию с Китаем, да и для России вновь находятся обвинения в глобальной информационной пропаганде". Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 249 тыс. до 1,2 млн. Ожидалось около 1,41 млн заявок. Около 31,3 млн человек продолжают получать пособия по безработице. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,3%. Оператор сети отелей Hilton Worldwide Holdings отчитался хуже ожиданий по убыткам, а также сообщает о падении выручки на 77% во II квартале. Производитель жёстких дисков Western Digital Corp. Неожиданно ухудшил свой прогноз на текущий финансовый год. В целом рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста, полагает эксперт "Открытие Брокер".
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06 августа 2020 года 17:25
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $ 75, что эквивалентно 15,2%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Компании в настоящее время переживает непростой... читать дальше
.06 августа 2020 года 16:02
После того, как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в фокус гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика БКС Виталия Громадина. Поэтому эксперты инвесткомпании... читать дальше
.06 августа 2020 года 13:21
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Торгующийся на Московской бирже индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку,... читать дальше
.06 августа 2020 года 12:59
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку, говорится в аналитическом материале эксперта банка Екатерины Сидоровой. По мнению аналитика, в настоящее время длинные еврооблигации Газпрома, отстававшие от суверенных... читать дальше
.06 августа 2020 года 12:10
Рубль в четверг может укрепиться до 72,5 за доллар благодаря оптимизму на рынках, который может усилиться после выхода данных по безработице в США, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Если данные будут оптимистичными, что вполне... читать дальше
.06 августа 2020 года 11:44
Цена Brent в конце августа, скорее всего, составит 50 долл./барр., дальнейшая поддержка рынка нефти будет зависеть от мер стимулирования и восстановления экономики, говорится в обзоре ITI Capital. "Цены на нефть достигли пятимесячного максимума в $45,55/барр., так как запасы сырья всего за две... читать дальше
.06 августа 2020 года 11:06
Серебро выглядит недооцененным по сравнению с золотом и может продолжать обгонять золото, что приведет к снижению ценового коэффициента золото/серебро, говорится в обзоре ITI Capital. "Золото подорожало на 1,5%, до $2031,1/унция, серебро - на 3,6%, до $27,84/унция, - констатируют аналитики... читать дальше
.06 августа 2020 года 10:10
Утром в четверг цены на нефть сохраняют инерцию к росту, сохранение позитивного настроя на рынках дает основания ожидать движения стоимости Brent в конце этой недели к середине диапазона 45-50 долл./барр., говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа... читать дальше
.06 августа 2020 года 09:33
Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно в четверг. Нефть слабо меняется после роста до 5-месячного максимума накануне, Brent - $45,27 за баррель. читать дальше
.05 августа 2020 года 18:40
Основным поводом для покупок российских акций в среду выступила ситуация на рынке нефти - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в среду продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне, основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где, на существенном снижении запасов нефти в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 46 долларов за баррель,... читать дальше
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