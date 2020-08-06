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06 августа 2020 года 16:02
Рынок золота вышел на новый ценовой уровень - БКС
После того, как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в фокус гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика БКС Виталия Громадина. Поэтому эксперты инвесткомпании передвигают прогнозный диапазон выше до $2200-2400 за тройскую унцию, оставляя для серебра текущий уровень отношения к цене золота, который совпадает со средним историческим в 75, и повышая целевую цену для серебра до $32 c $25 за тройскую унцию. "Пробив рубеж в $2000, рынок золота вышел на новую для себя территорию, в отличие от серебра, которое выглядит все еще дешево относительно показанных в прошлом ценовых уровней. Все же половина спроса в серебре приходится на промышленное потребление (электроника и фотовольтаика в солнечной энергетике), что может приводить к фундаментально обоснованному дефициту на рынке. В случае с золотом только 7% потребления приходится на промышленность и ещё 48% на золотые украшения. При этом статистика потребления в двух ключевых странах - Индии и Китае - показывала сильное падение объемов продаж золотых украшений. Так, в Индии продажи золотых украшений в период с января по март были на 41% ниже относительно прошлого года", - отмечает Громадин. Карантин был установлен в Индии в середине марта. Согласно World Gold Council, повышение цены золота на 1% влияет на рост спроса на 0,5%. На примере Китая можно заметить, что после снятия карантина потребление золотых украшений не возвращается также быстро. Согласно статистике розничных продаж, продажи драгоценностей упали в марте на 30% относительно прошлого года после падения на 41% в январе-феврале. Согласно ожиданиям, в текущей ситуации с подросшими ценами на золото скорее будет увеличиваться сдача украшений для вторичной переработки для получения денежных средств. Поэтому рост стоимости золота поддерживается скорее спекулятивным интересом со стороны обычных инвесторов. На взгляд эксперта БКС, золото действительно продолжает выглядеть отличной инвестицией со своей двухтысячелетней историей сохранения капитала на фоне низких или даже негативных ставок: 1. Драгметалл хорошо зарекомендовал себя во время ралли на рынке акций, как в начале этого года, так как ралли поддерживается ожиданием цикла снижения ставки ФРС США. 2. При этом можно ожидать позитивную динамику золота во время падения более широкого рынка, так как исторически золото оставалось в плюсе в периоды рецессий в американской экономике. "Эпидемия коронавируса усиливает вероятность сохранения политики низких ставок для стимулирования экономики. Наш прогнозный диапазон для золота в $1800-2000 за тройскую унцию был успешно превышен на фоне рекордных вливаний инвестиций со стороны физических лиц", - отмечает Громадин.
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