Sberbank CIB поднял оценку акций Ростелекома на 9%, но оставил рейтинг "держать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 9% - до 101 рубля за штуку, сообщается в обзоре Светланы Сухановой и Анастасии Хахаевой.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы повышаем прогнозную стоимость акций "Ростелекома" до 101 рубля за штуку с учетом пересмотренных допущений по рискам вложения в российские акции (снижена безрисковая ставка и премия за вложение в акции - соответственно до 5,5% и 5,0%), что отчасти компенсировало небольшое понижение прогнозов (исходя из ожиданий компании)", - говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики рекомендует инвесторам обратить внимание на обновленную стратегию "Ростелекома" (в ней, вероятно, будут учтены планы консолидации Tele2, документ ожидается к концу года), а также восстановление свободных денежных потоков.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 94,77 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 94,6 рубля за штуку.