Рост рынка акций поддерживается экономической конъюнктурой - БКС

Российский рынок акций впервые с конца февраля тестирует уровни выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, причем рост поддерживается сопутствующей экономической конъюнктурой, говорится в комментарии управляющего активами БКС Андрея Русецкого. По мнению эксперта, можно выделить несколько причин для текущего роста отечественного рынка. Основной прирост индекса в последнее время приходится на такого тяжеловеса, как Сбербанк. Ориентир по дивидендной доходности его акций составляет 7,8% в октябре, в то же время последние годы он отсекался с доходностью в 6,2-6,5%, что позволяет говорить о дальнейшем потенциале роста.

"Здесь как раз открывается основная причина роста: локальные ставки по депозитам и облигациям снизились до исторических минимумов, а ожидания по дивидендам российского рынка акций восстанавливаются на фоне роста рублевой цены нефти. Разница достигла исторического максимума в 1%+. Например, ставки большинства депозитов в Сбербанке - менее 4%, облигации дают доходность около 5%, а дивидендная доходность - 7,8%. И так можно сказать про весь рынок. Данные цифры толкают все больше розничных клиентов на рынок ценных бумаг, что видно по притокам в индустрию", - отмечает Русецкий.

Помогает росту, по мнению эксперта БКС, и девальвация рубля при стабильных ценах на нефть, что позволило восстановиться рублевой цене нефти до долгосрочного среднего (2011-2019) уровня в 3300 руб за баррель. Это дает основу для выплаты дивидендов и нормализации доходов бюджета страны в целом. Для российского рынка, как и любого развивающегося рынка с высокой долей сырьевых компаний, характерен рост на фоне ослабления национальной валюты. За 1-1,5 года рынок акций полностью отыгрывает девальвацию в локальных валютах, подчеркивает Русецкий.