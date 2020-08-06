"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпрома" и пересматривает цели, исходя из новых прогнозов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Заполненные сверх нормы европейские ПХГ, теплая зима и избыток предложения СПГ оказывали давление на цену газа на рынке спот в прошлом году. В этом году прибавилось падение энергопотребления из-за пандемии COVID-19. Снижение объемов экспорта и экспортных цен снижают надежду на скорое восстановление акций. Мы пересматриваем цели, исходя из новых прогнозов, и оставляем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "Газпром", - пишет Калачев.

ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания с крупнейшей в мире газотранспортной системой. На нее приходится 16% запасов и около 11% мировой добычи природного газа. В России "Газпром" контролирует 68% добычи, половину переработки и 100% экспорта газа. Из-за падения экспортной выручки и переоценки валютных обязательств "Газпром" впервые за долгие годы показал квартальный убыток. Без учета переоценки квартальная нормализованная прибыль снизилась до 288 млрд руб.

По данным ФТС, в январе - мае 2020 г. объем экспорта трубопроводного газа упал г/г на 23%, доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились на 52,6%. На фоне снижения EBITDA общий долг "Газпрома" продолжает расти до рекордных величин. Пока отношение чистого долга к EBITDA остается на комфортном уровне, но с учетом ожидаемого провала по результатам второго квартала это соотношение может значительно увеличиться, полагает аналитик "ФИНАМа".

"Газпром" в конце 2019г изменил дивидендную политику: по итогам прошлого года на дивиденды пошло 30% скорректированной прибыли, по итогам 2020 г. обещано не менее 40%, по итогам 2021 г. и далее - не менее 50%. Однако падение прибыли пока сводит этот позитив до минимума, указывает Калачев.