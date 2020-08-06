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06 августа 2020 года 15:15
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпрома"
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпрома" и пересматривает цели, исходя из новых прогнозов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Заполненные сверх нормы европейские ПХГ, теплая зима и избыток предложения СПГ оказывали давление на цену газа на рынке спот в прошлом году. В этом году прибавилось падение энергопотребления из-за пандемии COVID-19. Снижение объемов экспорта и экспортных цен снижают надежду на скорое восстановление акций. Мы пересматриваем цели, исходя из новых прогнозов, и оставляем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "Газпром", - пишет Калачев. ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания с крупнейшей в мире газотранспортной системой. На нее приходится 16% запасов и около 11% мировой добычи природного газа. В России "Газпром" контролирует 68% добычи, половину переработки и 100% экспорта газа. Из-за падения экспортной выручки и переоценки валютных обязательств "Газпром" впервые за долгие годы показал квартальный убыток. Без учета переоценки квартальная нормализованная прибыль снизилась до 288 млрд руб. По данным ФТС, в январе - мае 2020 г. объем экспорта трубопроводного газа упал г/г на 23%, доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились на 52,6%. На фоне снижения EBITDA общий долг "Газпрома" продолжает расти до рекордных величин. Пока отношение чистого долга к EBITDA остается на комфортном уровне, но с учетом ожидаемого провала по результатам второго квартала это соотношение может значительно увеличиться, полагает аналитик "ФИНАМа". "Газпром" в конце 2019г изменил дивидендную политику: по итогам прошлого года на дивиденды пошло 30% скорректированной прибыли, по итогам 2020 г. обещано не менее 40%, по итогам 2021 г. и далее - не менее 50%. Однако падение прибыли пока сводит этот позитив до минимума, указывает Калачев.
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06 августа 2020 года 17:25
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $ 75, что эквивалентно 15,2%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Компании в настоящее время переживает непростой... читать дальше
.06 августа 2020 года 16:02
После того, как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в фокус гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика БКС Виталия Громадина. Поэтому эксперты инвесткомпании... читать дальше
.06 августа 2020 года 13:21
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций FinEx Gold ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Торгующийся на Московской бирже индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе наших рекомендаций на покупку,... читать дальше
.06 августа 2020 года 12:59
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку, говорится в аналитическом материале эксперта банка Екатерины Сидоровой. По мнению аналитика, в настоящее время длинные еврооблигации Газпрома, отстававшие от суверенных... читать дальше
.06 августа 2020 года 12:10
Рубль в четверг может укрепиться до 72,5 за доллар благодаря оптимизму на рынках, который может усилиться после выхода данных по безработице в США, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Если данные будут оптимистичными, что вполне... читать дальше
.06 августа 2020 года 11:44
Цена Brent в конце августа, скорее всего, составит 50 долл./барр., дальнейшая поддержка рынка нефти будет зависеть от мер стимулирования и восстановления экономики, говорится в обзоре ITI Capital. "Цены на нефть достигли пятимесячного максимума в $45,55/барр., так как запасы сырья всего за две... читать дальше
.06 августа 2020 года 11:06
Серебро выглядит недооцененным по сравнению с золотом и может продолжать обгонять золото, что приведет к снижению ценового коэффициента золото/серебро, говорится в обзоре ITI Capital. "Золото подорожало на 1,5%, до $2031,1/унция, серебро - на 3,6%, до $27,84/унция, - констатируют аналитики... читать дальше
.06 августа 2020 года 10:10
Утром в четверг цены на нефть сохраняют инерцию к росту, сохранение позитивного настроя на рынках дает основания ожидать движения стоимости Brent в конце этой недели к середине диапазона 45-50 долл./барр., говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа... читать дальше
.06 августа 2020 года 09:33
Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно в четверг. Нефть слабо меняется после роста до 5-месячного максимума накануне, Brent - $45,27 за баррель. читать дальше
.05 августа 2020 года 18:40
Основным поводом для покупок российских акций в среду выступила ситуация на рынке нефти - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в среду продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне, основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где, на существенном снижении запасов нефти в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 46 долларов за баррель,... читать дальше
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