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06 августа 2020 года 12:59
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку
Sberbank CIB отозвал рекомендацию "покупать" для бессрочных облигаций Альфа-банка, добавил Газпром-34 в список бумаг на покупку, говорится в аналитическом материале эксперта банка Екатерины Сидоровой. По мнению аналитика, в настоящее время длинные еврооблигации Газпрома, отстававшие от суверенных облигаций и некоторых аналогов, становятся все более привлекательными с точки зрения оценки. "Технический фон для инструментов с фиксированной доходностью развивающихся рынков остается в целом позитивным; в июле отмечался некоторый приток инвестиций в фонды облигаций развивающихся рынков. В последнее время российские суверенные обязательства заметно выросли в цене. Это, помимо прочего, указывает на то, что геополитические опасения, вероятно, отошли на второй план, хотя риски появления неблагоприятных новостей сохраняются. При этом в последнее время опережающую динамику демонстрируют некоторые квазисуверенные корпоративные выпуски стран СНГ (например, КМГ). В этих условиях, как мы полагаем, есть потенциал дальнейшего снижения доходности в сегменте квазисуверенных корпоративных бумаг", - отмечает Сидорова. По мнению аналитика, в настоящее время длинные еврооблигации Газпрома, отстававшие от суверенных облигаций и некоторых аналогов, становятся все более привлекательными с точки зрения оценки. Аналитики Sberbank CIB решили добавить Газпром-34 в список рекомендаций на покупку. "Доходности некоторых российских квазисуверенных выпусков банковского сектора в последние две недели несколько снизились, - констатирует эксперт банка. - В этом сегменте в нашем списке остаются рекомендации держать субординированные (капитал второго уровня) еврооблигации ВТБ старого образца. При этом мы считаем, что облигации ВЭБа выглядят дороже, чем аналоги, и их текущие оценки не учитывают остаточные риски". Среди более высокодоходных бумаг субординированные еврооблигации Совкомбанк-30 (капитал второго уровня) в последнее время показывали более слабую динамику, чем другие бумаги российского банковского сектора, и аналитик Sberbank CIB полагает, что эти бумаги могут наверстать разрыв после публикации хорошей отчетности Совкомбанка за 1П20 по МСФО. Эксперт Sberbank CIB в сложившихся обстоятельствах сохраняет позитивное отношение к субординированным еврооблигациям Альфа-Банк-30 (капитал второго уровня): "Они уже показывают позитивную динамику, но мы по-прежнему считаем их привлекательными. Между тем мы решили закрыть рекомендацию на покупку бессрочных облигаций Альфа-Банка: мы по-прежнему считаем их привлекательными с точки зрения купонного дохода, однако на данном этапе мы пока не видим факторов, которые могли бы способствовать росту цен этих бумаг".
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