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06 августа 2020 года 12:26
Евробонды Еврохима справедливо оценены рынком, рекомендуем дождаться возможного нового размещения - "ВТБ Капитал"
Евробонды Еврохима справедливо оценены рынком, говорится в обзоре "ВТРБ Капитала". Инвесторам, которые хотели бы нарастить свои позиции в еврооблигациях Еврохима, аналитики рекомендуют дождаться возможного нового первичного предложения со стороны эмитента. "Выпуск еврооблигаций EUCHEM 24 (YTM 2,8%, z-спред 254 бп) в настоящий момент предлагает премию на уровне 30–35 бп к облигациям Фосагро (Baa3/BBB-/BBB-), имеющим инвестиционные кредитные рейтинги, что мы расцениваем как в целом справедливый уровень. Инвесторам, которые хотели бы нарастить свои позиции в еврооблигациях Еврохима, аналитики рекомендуют дождаться возможного нового первичного предложения со стороны эмитента", - отмечается в обзоре. Еврохим объявил в среду финансовые результаты по МСФО за 1п20. В отчетном периоде выручка и EBITDA почти не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 млрд долл. и 0,8 млрд долл. соответственно. По оценкам экспертов"ВТБ Капитала", компания генерировала положительный свободный денежный поток в размере 0,2 млрд долл. (после процентных расходов), благодаря чему на сопоставимую величину уменьшился ковенантный чистый долг (до 3,9 млрд долл. на конец 1п20 без учета обязательств в рамках проектного финансирования на сумму 476 млн долл.). В результате ковенантный коэффициент чистой долговой нагрузки эмитента улучшился до 2,5x против 2,7x на конец 2019 г. "Мы расцениваем опубликованные результаты как в целом достаточно сильные и обращаем внимание, что компании удалось компенсировать ухудшение ценовой конъюнктуры за счет увеличения объемов продаж", - отмечают аналитики инвестбанка. Еврохим по-прежнему испытывает повышенные потребности в рефинансировании краткосрочных долговых обязательств: по состоянию на конец 1п20 краткосрочный долг компании составлял 1,7 млрд долл. и был сформирован преимущественно обязательствами по возобновляемым кредитным линиям и синдицированным кредитам, подчеркивают эксперты "ВТБ Капитала". На отчетную дату сумма денежных средств на балансе эмитента составила 0,8 млрд долл., при этом компании были также доступны 125 млн долл. в виде негарантированных банковских кредитных линий. Аналитики также напоминают, что в конце февраля Еврохим осуществлял маркетинг своего нового выпуска еврооблигаций, средства от продажи которых предполагалось направить на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов, однако размещение пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. В апреле компания выпустила новые рублевые облигации на сумму, эквивалентную почти 0,5 млрд долл., часть из которых была направлена на погашении ранее выпущенных рублевых облигаций эмитента, срок погашения которых наступил в мае. Эксперты "ВТБ Капитала" полагают, что Еврохим будет рассматривать различные варианты рефинансирования долга, включая возможное размещение новых еврооблигаций во 2п20 (скорее всего, в сентябре–октябре).
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