Газпромбанк начал анализ Global Ports с рекомендацией "выше рынка" для GDR компании

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ Global Ports, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports, рассчитанная экспертами, составляет $4 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,3 за штуку.