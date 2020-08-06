Цена Brent в конце августа, скорее всего, составит 50 долл./барр. - ITI Capital

Цена Brent в конце августа, скорее всего, составит 50 долл./барр., дальнейшая поддержка рынка нефти будет зависеть от мер стимулирования и восстановления экономики, говорится в обзоре ITI Capital.

"Цены на нефть достигли пятимесячного максимума в $45,55/барр., так как запасы сырья всего за две недели уменьшились на 18 млн барр., по данным Минэнерго США. Дальнейшая поддержка рынка нефти будет зависеть от мер стимулирования и восстановления экономики, что уже нашло отражение в июльской статистике. Наша цель на конец августа по нефти - $50/барр. и $55/барр. - на сентябрь", - отмечают аналитики инвесткомпании.