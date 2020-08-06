Серебро выглядит недооцененным по сравнению с золотом и имеет хороший потенциал роста - ITI Capital

Серебро выглядит недооцененным по сравнению с золотом и может продолжать обгонять золото, что приведет к снижению ценового коэффициента золото/серебро, говорится в обзоре ITI Capital.

"Золото подорожало на 1,5%, до $2031,1/унция, серебро - на 3,6%, до $27,84/унция, - констатируют аналитики инвесткомпании. - Цены на оба металла могут продолжать расти, так как центральные банки и власти различных стран, скорее всего, продолжат накачивать мировую экономику беспрецедентным объемом ликвидности, чтобы предотвратить замедление, обусловленное коронавирусом. Мы считаем, что у серебра есть хороший потенциал роста, так как цены на металл на 45% ниже максимума апреля 2011 г. ($49,83). Серебро выглядит недооцененным по сравнению с золотом и может продолжать обгонять золото, что приведет к снижению ценового коэффициента золото/серебро".