Большой объем размещения нового госдолга оказывает давление на цены рублевых облигаций - Промсвязьбанк

Большой объем размещения нового госдолга оказывает давление на цены рублевых облигаций и ограничивает потенциал позитивной реакции ОФЗ на улучшение конъюнктуры глобальных рынков, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка

Дмитрия Монастыршина.

Минфин РФ в среду ускорил выполнение квартального плана, продав рекордный объем ОФЗ с начала III квартала, отмечает эксперт банка. Спрос на российский госдолг вырос на фоне подъема котировок Brent выше 45 долл за баррель и усиления аппетита к риску на глобальных рынках после публикации сильных PMI за июль. Тем не менее для фиксации большого объема Минфину все-таки пришлось предоставить премию к вторичному рынку.

Ведомство разместило 6-летний флоатер ОФЗ 29014 на 63,7 млрд рублей при спросе 265,7 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,96% от номинала, что на 29 б.п. ниже закрытия торгов во вторник. Спрос на 10-летние ОФЗ оказался заметно ниже - 38,5 млрд руб. Минфин продал ОФЗ 26228 на весь заявленный объем 30 млрд руб. с доходностью по цене отсечения - 5,93% годовых, премия составила 4 б.п. к закрытию во вторник.

"Большой объем размещения нового госдолга оказывает давление на цены рублевых облигаций и ограничивает потенциал позитивной реакции ОФЗ на улучшение конъюнктуры глобальных рынков. По итогам торгов в среду кривая доходности ОФЗ практически не изменилась, в то время как доходность российских евробондов продолжила обновлять исторические минимумы. Выпуск Russia`47 снизился в доходности до 2,99% годовых (-9 б.п. за день и -22 б.п. за неделю). В четверг ожидаем консолидации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней", - заключает Монастыршин.