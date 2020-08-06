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06 августа 2020 года 10:10
Цены на нефть сохраняют инерцию к росту - Промсвязьбанк
Утром в четверг цены на нефть сохраняют инерцию к росту, сохранение позитивного настроя на рынках дает основания ожидать движения стоимости Brent в конце этой недели к середине диапазона 45-50 долл./барр., говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Нефть марки Brent в среду продемонстрировала активный рост, сумев обновить максимумы с начала марта и выйти в диапазон 45-50 долл./барр., тестируя в ходе торгов, правда, пока безуспешно, отметку в 46 долл./барр. на фоне сохраняющейся исключительно благоприятной общерыночной конъюнктуры и дальнейшего ослабления доллара, - комментирует Локтюхов. - Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране по итогам прошлой недели не смогли оказать дополнительную поддержку котировкам, оказавшись похуже оценок Американского института нефти: хотя запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе и сильно сократились на 7,4 млн барр., превзойдя ожидания рынка, однако загрузка НПЗ в США увеличилась лишь на 0,1%, а запасы нефтепродуктов, вопреки прогнозам, подросли. Сдерживающим фактором выступила и информация, что потребление бензина в США, несмотря на сезон пикового спроса, оставалось на 10% ниже уровня прошлого года". По мнению эксперта банка, дальнейшее ослабление позиций американской валютой и рост инфляционных ожиданий по доллару в преддверии запуска новой программы стимулов в США позволяют ожидать сегодня дальнейшего роста нефтяных котировок. "Сохранение позитивного настроя на рынках дает основания ожидать движения стоимости Brent в конце этой недели к середине диапазона 45-50 долл./барр.", - заключает Локтюхов.
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06 августа 2020 года 17:25
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.06 августа 2020 года 12:10
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.06 августа 2020 года 09:33
Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно в четверг. Нефть слабо меняется после роста до 5-месячного максимума накануне, Brent - $45,27 за баррель. читать дальше
.05 августа 2020 года 18:40
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.05 августа 2020 года 18:04
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