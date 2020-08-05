"ВТБ Капитал" понизил рейтинг акций EPAM до "продавать", но поднял оценку на 8%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 8% - до $260, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время прогнозную стоимость для акций EPAM также рассчитывают аналитики JPMorgan. По оценкам аналитиков JPMorgan на 28 июля 2020 года, она составляет $240 за штуку, рекомендация "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $291,5 за штуку.