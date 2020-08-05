"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Discover Financial Services со среднесрочной целью на уровне $60, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Акции Discover Financial выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа.

Мы рассчитываем, что компания пройдет нынешний кризис с вполне разумными потерями и сможет показать быстрое восстановление после победы над коронавирусом. Мы считаем акции Discover Financial Services по-прежнему привлекательными для инвестиций после сильного снижения ранее в этом году и рекомендуем их к покупке со среднесрочной целью на уровне $60", - отмечает Додонов.

Discover Financial Services - американская компания финансового сектора, один из лидеров в сферах цифрового банкинга и управления платежными системами.

Discover Financial зафиксировала убыток и снизила выручку во 2 квартале из-за влияния коронавируса, в то же время компании удалось сохранить высокие показатели достаточности капитала.

Преимуществом Discover Financial является ориентированность ее бизнес-модели на цифровые каналы предоставления финансовых услуг, указывается в комментарии "ФИНАМа". Практически все сотрудники компании работают удаленно с наименьшей потерей эффективности. В предшествующие годы Discover Financial создала значительный запас прочности с точки зрения доступной ликвидности и достаточности капитала, имеет сбалансированные источники фондирования.