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05 августа 2020 года 15:33
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища - Julius Baer
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища, даже если ралли продолжится и дальше, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка придерживаются нейтрального взгляда на рынок золота. "После достижения серии новых рекордных максимумов за последние две недели, котировки золота во вторник достигли еще одной важной вехи, впервые в истории поднявшись выше уровня в 2 000 долл. США за унцию, - отмечает эксперт Julius Baer Карстен Менке. - Похоже, что ралли было спровоцировано очередным ослаблением доллара США после обсуждения дополнительных мер стимулирования для борьбы с последствиями коронакризиса в США. Эта так называемая "печать денег" как правительством США, так и Федеральной резервной системой США все больше и больше перемещается в центр внимания рынка золота, разжигая опасения по поводу возможного быстрого роста инфляции и снижения курса американской валюты". Менке не считает рост инфляции неминуемой угрозой, а также не разделяет точку зрения о долгосрочном обесценивании доллара США. Хотя в последнее время доллар имеет тенденцию к снижению, эксперт полагает, что это вызвано скорее циклическими, чем структурными факторами. "Следовательно, мы по-прежнему очень неохотно преследуем ралли на рынке золота, поскольку, с нашей точки зрения, драгоценный металл торгуется в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, - заключает аналитик Julius Baer. - У нас сложилось впечатление, что последователи тренда и технические трейдеры заняли ведущее место на рынке по сравнению с поздними стадиями бычьего рынка начала 2000-х. Настроение рынка становится все более и более бычьим, что является для нас предупреждающим сигналом, но не означает, что ралли не сможет продолжаться. Тем не менее, для нас очевидно, что защитные функции золота для портфеля инвестора стали очень дорогими и рынок на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для тех, кто ищет убежище. Несмотря на в целом благоприятные фундаментальные показатели, мы, тем не менее, придерживаемся нейтральной позиции по рынку золота".
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