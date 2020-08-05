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05 августа 2020 года 15:04
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ произойдет лишь в сентябре - Sberbank CIB
Возврат Минфина РФ к более приемлемым уровням размещения на рынке ОФЗ (50-80 млрд руб. в неделю) произойдет лишь в сентябре, когда появится дополнительный спрос со стороны банков на фоне нормализации депозитных ставок относительно ключевой ставки, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Учитывая ориентиры по новому объему размещений ОФЗ в 2020 году, которые представители Минфина объявили несколько недель назад, ведомству необходимо размещать около 110 млрд руб. в неделю. Если же учесть неиспользованные остатки прошлых лет (1,1 трлн руб.), то объем необходимых размещений будет меньше - около 57 млрд руб. в неделю. Возврат к более приемлемым уровням размещения (50-80 млрд руб. в неделю) произойдет лишь в сентябре, когда появится дополнительный спрос со стороны банков на фоне нормализации депозитных ставок относительно ключевой ставки", - полагает аналитик Sberbank CIB Николай Минко. По мнению эксперта, размещение флоутера в среду будет сопоставимо с объемом, размещенным на прошлой неделе. Минко полагает, что Минфин сумеет разместить 20-30 млрд руб. из этого выпуска, а поддержку ему должны оказать выплаты из бюджета в конце июля. Спрос на длинные бумаги, видимо, останется слабым, и ведомство разместит около 10 млрд руб. "Мы не ожидаем, что на аукционах будет предоставлена премия. Банки, похоже, ускорили снижение депозитных ставок после июльского решения ЦБ, что должно усилить привлекательность флоутера на текущих уровнях. В то же время мы сомневаемся, что значительное повышение премии по номинальному выпуску может значительно увеличить объем размещения", - отмечает аналитик банка.
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