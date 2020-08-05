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05 августа 2020 года 14:25
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г - Sberbank CIB
Рублю, скорее всего, удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 руб./$1 в конце ноября-декабре 2020г, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Геополитические риски, вероятно, будут оказывать давление на рубль до президентских выборов в США в ноябре, однако перспективы российской валюты в конце текущего года и на 2021 год благоприятны, полагает аналитик банка Юрий Попов. Рубль в июле подешевел против доллара более чем на 4%, при этом его динамика была стабильно слабее, чем у других валют развивающихся рынков, которые в среднем укрепились на 3%, указывает эксперт Sberbank CIB. В то же время доллар отступил на 4% против валют развитых рынков, особенно евро. Основные потери рубль понес на последней неделе июля, когда дивиденды конвертировались в твердую валюту, а продажи валюты экспортерами для выплаты дивидендов в рублях оказались относительно небольшими. "Однако главной причиной столь значительного отставания рубля от аналогов были геополитические риски, - отмечает Попов. - Они усилились в конце июня, когда американские политики призвали ввести новые санкции против России в связи с ее предполагаемыми действиями в Афганистане. Как мы и ожидали, в дальнейшем СМИ быстро переключились на другие темы, но, по-видимому, этого хватило для того, чтобы инвесторы пересмотрели премию за геополитический риск по паре USD/RUB в преддверии президентских выборов в США". Эта премия устойчиво росла в июле и, по оценкам эксперта банка, к концу месяца достигла примерно 10%. Возможно, свой вклад внесло и то, что повышаются шансы Джо Байдена на победу в выборах, и опасения, что новая президентская администрация займет более жесткую позицию по отношению к России, допускает Попов. Дополнительным негативным фактором, вероятно, стали обвинения России в кибератаках против США и Великобритании с целью получить данные о разработке вакцин от COVID-19, и сообщения о задержании российских граждан в Белоруссии накануне президентских выборов в этой стране (они состоятся 9 августа). По мнению аналитика Sberbank CIB, в августе, который традиционно является неблагоприятным месяцем для рубля, на него будут оказывать давление повышенные геополитические риски и продолжающееся укрепление доллара (в связи с тем, что инвесторы опасаются второй волны эпидемии коронавируса в Европе). На этом фоне российская валюта может подешеветь в течение месяца до 75 руб. или даже 77 руб. за доллар. "Конъюнктура валютного рынка также будет неблагоприятной для рубля, - полагает Попов. - В августе Bank of New York Mellon, кастодиан Газпрома, должен конвертировать полученные от газовой корпорации дивиденды для выплат держателям ГДР на общую сумму $1,0 млрд. Кроме того, мы полагаем, что Банк России в этом месяце немного сократит продажи иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом - до суммы, эквивалентной 110 млрд руб. (соответствует $70 млн в день). Впрочем, это также довольно большой объем, с учетом того, что средняя цена нефти Юралз уже превысила базовый уровень и по итогам июля составила почти $44 за баррель. Дело в том, что объем июльских выплат по НДПИ, судя по всему, оказался на 50 млрд руб. меньше, чем прогнозировал Минфин, поскольку российские нефтяники, исполняя требования ОПЕК+, в основном сокращали нефтедобычу на месторождениях, которые облагаются налогом по полной ставке - без каких-либо льгот. В результате объемы полностью налогооблагаемой добычи уменьшились более значительно, чем совокупный показатель". По мнению эксперта Sberbank CIB, с учетом геополитических рисков вероятность значительного укрепления рубля до ноябрьских президентских выборов в США мала. "В связи с этим мы теперь прогнозируем более слабый курс российской валюты до конца года, - прогнозирует Попов. - При этом мы по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы рубля на декабрь текущего года и особенно на будущий год. Мы полагаем, что упомянутым рискам сейчас придается слишком большое значение, а после выборов в США их актуальность ослабеет, как это произошло в 2019 году, после выборов в Конгресс в ноябре 2018 года. По нашему мнению, в конце ноября и в декабре рублю удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 за доллар, а в 2021 году он подорожает до 60 за доллар. Его восстановлению, вероятно, поспособствуют обнуление геополитической премии, которую рынок закладывает в оценку пары USD/RUB, и дальнейшее ослабление доллара в условиях восстановления мировой экономики".
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