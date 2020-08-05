Фактор сокращения интервенций будет оказывать давление на курс рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Фактор сокращения Минфином интервенций будет оказывать давление на курс рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Минфин опубликовал план по продажам валюты в августе, ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд руб. за месяц, или 3,1 млрд руб./день, что почти вдвое меньше чем в июле. Фактор сокращения интервенций будет оказывать давление на курс рубля, что в сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, мы ожидаем ослабления до 75 руб./$", - отмечают аналитики банка.