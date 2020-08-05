"ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard со среднесрочной целью на уровне $345, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Акции MasterCard торгуются со вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, - отмечает Додонов. - Выручка и прибыль MasterCard заметно снизились во IIквартале, на который пришелся разгар "коронакризиса". В то же время компания сохранила высокие показатели прибыльности, сгенерировала значительный денежный поток, возобновила программу buyback. Сильный баланс и эффективная бизнес-модель должны позволить MasterCard успешно пережить нынешний кризис и показать быстрое восстановление после победы над коронавирусом".

Доля банковских карт и электронных платежей в мировых покупках, как ожидается, продолжит расти в долгосрочной перспективе, и MasterCard останется главным бенефициаром данного тренда, полагает эксперт "ФИНАМа".

MasterCard - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финансовых учреждений.

MasterCard является одним из технологических лидеров в своей отрасли, инвестирует значительные средства в новые продукты и усовершенствование имеющихся.