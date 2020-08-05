Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах - Уралсиб

Минфин вернется к практике предоставления дисконтов к ценам вторичного рынка на своих аукционах, говорится в комментарии "Уралсиба". Сейчас как для локальных, так и для иностранных участников триггеров для покупок рублевых госбумаг нет: потенциал снижения ключевой ставки до конца года практически исчерпан, реальные доходности ОФЗ уже заметно уступают аналогичным показателям ряда других, отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина.

"Когда в прошлую среду финансовое ведомство решило доразместить облигации на уровнях вторичного рынка, объем привлечения оказался минимальным с апреля (всего 27,7 млрд руб.), хотя спрос был высоким – более 212 млрд руб. Сейчас как для локальных, так и для иностранных участников триггеров для покупок рублевых госбумаг мы не видим: потенциал снижения ключевой ставки до конца года практически исчерпан, реальные доходности ОФЗ уже заметно уступают аналогичным показателям ряда других развивающихся рынков. Вчера НРД опубликовал данные по доле нерезидентов в ОФЗ по состоянию на конец июля – она сократилась с 29,6% в июне до 28,9%, что является минимальным уровнем с апреля 2019 г.", - указывает эксперт Уралсиба".

Минфин же в среду будет доразмещать флоатер и десятилетний бенчмарк. Флоатер ОФЗ 29014 с погашением в марте 2026 г. будет предложен в безлимитном формате, доступный объем составляет 367 млрд руб. Аукцион по этой серии состоится вторую неделю подряд, в прошлую среду выпуск был доразмещен всего на 19,2 млрд руб., при этом спрос на него был в десять раз выше и достиг почти 192,7 млрд руб.

Столь существенная разница между объемами спроса и доразмещения объясняется, на взгляд Стериной, нежеланием Минфина продавать выпуск дешевле вторичного рынка, на уровне которого большого интереса у инвесторов покупать нет. Цена отсечения тогда была установлена в размере 98,3% от номинала, а вчера ОФЗ 29014 котировались вблизи 98,25%, то есть практически на той же отметке. Вторым состоится аукцион по ОФЗ 26228 с постоянным купоном и погашением в апреле 2030 г., объем предложения составит 30 млрд руб. Этот выпуск в прошлый раз размещался на первичном рынке в середине июля, когда при спросе, равном 31,4 млрд руб., было продано бумаг на 23 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 5,83% годовых. Во вторник вечером доходность ОФЗ 26228 была в районе 5,88% годовых.