Пара доллар/рубль к началу осени будет торговаться в диапазоне 72-74 руб. - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль к началу осени будет торговаться в диапазоне 72-74 руб., курс евро может составить 82-84 руб., отмечается в аналитическом материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"После прохождения июльского пика дивидендных выплат и завершения процесса конвертации рублевых средств инвесторами-нерезидентами в валюту мы ожидаем некоторого укрепления рубля и выравнивания его динамики с динамикой основных валют-аналогов на рынках EM, - пишет Кравченко. - Тем не менее, рост рубля с минимумов конца июля - начала августа ограничен из-за постепенного усиления спроса на иностранную валюту, связанного с восстановлением импорта товаров и услуг, снижением привлекательности рублевых доходностей и сохранением геополитических рисков и угрозы повторных ограничительных мер в мировой экономике. Мы ожидаем, что к началу осени пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 72-74 руб. В то же время мы не исключаем чуть более существенной коррекции евро от максимумов конца июля - начала августа и постепенного сокращения разрыва в динамике между евро и долларом на российском рынке. Этому будут способствовать усиление спроса на американскую валюту к туристическим поездкам и предположительное сохранение запрета на поездки в основные страны еврозоны для российских туристов. В результате к началу осени мы ожидаем увидеть курс евро на уровне 82-84 руб.".

По мнению эксперта "Велес Капитала", в числе факторов давления на рубль одним из ключевых остается дальнейшее восстановление импорта в связи со снятием карантинных ограничений и постепенным открытием границ. Так, по данным Федеральной таможенной службы, темпы падения импорта в РФ из стран дальнего зарубежья продолжили замедляться в июне, составив 3,8% (по сравнению с июнем 2019 г.) против двузначных темпов снижения в апреле и мае текущего года.

Кроме того, начинает постепенно восстанавливаться и импорт услуг, прежде всего, за счет возобновления авиасообщения с отдельными туристическими странами. Так, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, что уже стало мощным источником спроса на зарубежную валюту, прежде всего, доллары. По информации СМИ, уже в августе планируются следующие этапы по восстановлению авиасообщения с другими зарубежными странами, что также увеличит спрос на иностранную валюту.

Кравченко полагает, что восстановление импорта до докризисных объемов значительно растянется по времени, так как будет сдерживаться снижением доходов и платежеспособности населения, возобновлением сообщения лишь с ограниченным числом зарубежных туристических стран и переориентацией российских туристов и отдыхающих на внутренние направления.

"Необходимо отметить, что еще одним серьезным фактором давления на рубль в июле являлось падение сырьевого экспорта в связи с действием ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Напомним, что с 1 августа ограничения смягчились и, по предварительным данным, уже в первые дни месяца добыча нефти в РФ выросла на 5% к уровню июля. Увеличение добычи нефти с августа должно поддержать экспорт, частично нивелировав негативный эффект для рубля от восстановления импорта", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Обстановка на внешних рынках, по мнению Кравченко, сохраняется достаточно тревожной, что в первую очередь связано с опасениями инвесторов в отношении повторного "закрытия" экономик из-за ускорения/новой волны пандемии в отдельных мировых регионах. Подобная ситуация безусловно будет сдерживать аппетит инвесторов на валютных площадках развивающихся рынков и способствовать периодическому бегству от риска вплоть до прояснения ситуации с созданием вакцины. Повторное введение глобальных ограничительных мер из-за пандемии является главным сценарием для возвращения доллара и евро на российском рынке к мартовским пикам. Однако, на взгляд эксперта, повторное введение строгого карантина маловероятно, учитывая уже понесенные потери глобальными экономиками (опубликованные в конце июля данные по ВВП за 2-ой квартал целого ряда ведущих стран стали этому отличным подтверждением).

"Остаются в силе и все основные геополитические угрозы, связанные как с санкционными рисками против РФ, так и ухудшением отношений между США с их основными торговыми партнерами. Мы полагаем, что в год президентских выборов в США международная геополитическая обстановка сохранится напряженной, что будет сдерживать аппетит инвесторов на развивающихся рынках даже в случае улучшения эпидемиологической ситуации в мире и восстановления темпов глобального экономического роста", - указывает аналитик "Велес Капитала".