"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций iShares Silver Trust, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Заидовой.

"Инструмент с привязкой к серебру iShares Silver Trust оправдал наши ожидания и превысил указанный нами целевой уровень, принеся доходность в размере 36,4% за период с начала текущего года и 33,4% за последний месяц", - отмечает эксперт.

Инструмент iShares Silver Trust, хотя и не является индексным фондом в чистом виде, отслеживает цену на серебро, выпуская акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca.

Аналитик "ФИНАМа" отмечает, что драгоценные металлы по традиции являются востребованными активами в периоды повышенной экономической и политической неопределенности. В этом году пандемия коронавируса и ее тяжелые экономические последствия вынуждают игроков думать об альтернативах вложениям в акции.

"ФРС и другие центральные банки проводят ультрамягкую монетарную политику, при этом госдолг США находится на рекордном максимуме и превышает $26 трлн. За годы президентства Обамы долг страны увеличился почти вдвое, но и при Трампе задолженность правительства Штатов продолжила расти, а с учетом необходимости крупномасштабных стимулирующих мер из-за эпидемии коронавируса, ситуация с госдолгом в обозримой перспективе только усугубится. В свете этого вложения в драгоценные металлы интересны как никогда.

Кроме того, мы отмечаем, что в пользу подъема цен на серебро в долгосрочной перспективе сыграет рост промышленного спроса на этот металл, используемый в автомобилестроении – электрические и гибридные двигатели производятся с использованием серебра, а также серебро является неотъемлемым элементом в солнечной энергетике, – оно используется в фотоэлектрических элементах", - пишет Саидова.